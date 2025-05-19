Су-25 нанесли удар по спрятавшейся в лесу пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Су-25 нанес удар по спрятавшейся в лесу пехоте ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.

Российские летчики группировки войск «Центр» ударили по позициям ВСУ в лесистой местности. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Су-25 атаковали неприятеля неуправляемыми авиаракетами. Согласно разведданным, все указанные цели были уничтожены. Самолеты благополучно вернулись к точке вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.