«Не ходите к экстрасенсам»: Олег Шепс дал совет россиянам

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

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По его мнению, паранормальное окружает человека нечасто.

Россиянам стоит перестать верить в медиумов, провидцев и их великий дар. А также не нужно платить им деньги для получения быстрого результата. Об этом заявил победитель шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс в интервью Евгении Медведевой.

По его словам, лучше сходить к профессиональным психологам и разобраться для начала в причинах проблемы.

«Я всегда говорю — ребята, не ходите к экстрасенсам, разберитесь в себе хорошо для начала. Если потом что-то не будет получаться, окей, это ваш выбор, ваше дело. Но я, наоборот, говорю — ребята, ходите к психологу», — заявил Шепс.

Экстрасенс отметил, что сеанс в кабинет психолога будет более продуктивен, чем поход к медиумам. По его мнению, паранормального в обычной жизни человека окружает не так много, поэтому не стоит искать мистическое объяснение всему.

Он также добавил, что людям нужно быть осторожными, так как сейчас развелось много мошенников, которые притворяются экстрасенсами и пользуются тем, что человек попал в трудную жизненную ситуацию.

Сам Шепс проводит сеансы бесплатно, если видит, что людям действительно нужна помощь с мистическим. В большинстве случаев в своей практике он разъясняет, что проблема легко разрешается и «без снятия порчи».

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