«Один из лучших»: гитарист «Эпидемии» об умершем клавишнике Дмитрии Иванове

Фото, видео: Евгений Стукалин/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музыкант ушел из жизни 18 мая, не приходя в сознание.

Музыкант Дмитрий Иванов был лучшим клавишником в России. Об этом сообщил в беседе с 5-tv.ru гитарист группы «Эпидемия» Юрий Мелисов.

«Это, конечно, большой профессионал, чего стоит его послужной список. Он потом играл и с МакSим, и со Стасом Михайловым, и в группе „Ленинград“, это один из лучших клавишников в стране, я в этом просто не сомневаюсь. Имел счастье столько лет вместе с ним играть. Поэтому могу выразить соболезнования родным близким и пожалеть, что такого музыканта не стало у нас в стране», — поделился он

По словам Мелисова, они с Дмитрием познакомились давно: еще в 2002 году они вместе ходили по выходным в Филевский парк играть в футбол. Также Юрий рассказал, что это он привел Иваново в музыкальные круги.

В «Эпидемию» Дмитрий попал в 2006 году. В коллективе он проработал вместе с Мелисовым 8 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что клавишник умер 18 мая от обширного инсульта. Он провел в реанимации 20 дней, где ушел из жизни, не приходя в сознание.