Льва Яшина признали лучшим голкипером в истории футбола

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС

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Легендарный спортсмен является пятикратным чемпионом СССР.

Лучшим голкипером в истории футбола был признан вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, Лев Яшин. Об этом заявила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем сайте.

Советский футболист в рейтинге обогнал итальянца Джанлуиджи Буффона, который уже завершил карьеру, и вратаря Мануэля Нойера, который до сих пор играет за мюнхенскую «Баварию».

С ними в списке лучших соседствуют экс-капитан сборной Испании Икер Касильяс и Гордон Бэнкс из Англии, который как и Яшин играл в XX веке.

Лев Яшин родился в 1929 году. Он пять раз становился чемпионом Советского Союза. В составе сборной СССР вратарь завоевывал первенство Олимпийских игр в 1956 году в Мельбурне. В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив «Золотой мяч» — самую престижную личную награду в футболе.

Всю карьеру играл только за родной клуб «Динамо». В возрасте 60 лет в 1990 году он ушел из жизни.

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