В Москве нашли две сумки с частями тела мужчины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Все они находились на разных улицах.

На северо-востоке Москвы обнаружили расчлененное тело мужчины в двух сумках. Об этом сообщили в столичном главке следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ.

«В ночное время с 17 на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями», — отметили в ведомстве.

Позднее еще одну сумку с расчлененными конечностями обнаружили на территории парковой зоны «Яуза» на улице Менжинского.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи и криминалисты уже провели осмотр и проверку на вышеуказанных местах. Также были изъяты кадры с камер видеонаблюдения.

В СК добавили, что личность злоумышленника удалось установить. Им оказался 36-летний мужчина, который являлся знакомым жертвы. Он уже задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых видно, как предполагаемый убийцы прятал части тела жертвы в спортивных сумках и оставлял их на улице.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Омске раскрыли дело об изнасиловании 25-летней давности. Подсудимый четверть века назад надругался над 17-летней знакомой. После этого он покинул регион и, несмотря на розыск, длительные годы умело скрывался от полиции. Однако справедливость восторжествовала, и преступника задержали.