Камера сняла бизнесмена Хубутию в ночь нападения у дома экс-возлюбленной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Экс-министр уже признался в содеянном.

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия был зафиксирован уличными камерами видеонаблюдения у дома бывшей девушки Юлии Ван в ночь, когда он напал на нее с топором. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, как Хубутия в спешке покидает территорию коттеджного поселка «Трехгорка-5» в подмосковном Одинцове, где проживает Ван.

Конфликт между Хубутией и его бывшей избранницей произошел 24 апреля 2025 года. Во время ссоры бизнесмен нанес Ван удары обухом топора. В результате девушка получила закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей.

Хубутия сначала отвергал все обвинения, называя их «бредом собачьим». Однако 17 мая он добровольно явился к правоохранителям с повинной и признался в нападении на свою бывшую девушку. Тверской районный суд Москвы отправил его под домашний арест на один месяц и 11 дней.

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