Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Населенный пункт имеет важное стратегическое значение.

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Восток» при освобождении села Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии провели активные наступательные действия, в ходе которых был освобожден населенный пункт. Над зданием администрации уже поднят российский флаг.

Населенный пункт Богатырь имеет важное стратегическое значение. Украинские боевики превратили село в укрепрайон с несколькими линиями обороны, опорными пунктами и логистической инфраструктурой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.