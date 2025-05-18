Российские силы освободили село Богатырь в ДНР
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Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Украинские националисты продолжают терпеть неудачи на поле боя.
Вооруженные силы (ВС) России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны страны.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Богатырь», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в ходе боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении свыше 175 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.