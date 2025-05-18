«Такие люди сразу попадают в рай»: Стриженова скорбит о погибшей Земляникиной
Екатерина Стриженова показала могилу погибшей Елены Земляникиной
Фото, видео: Instagram*/cstrizhenovae; 5-tv.ru
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Звезды фильма «Москва слезам не верит» не стало в результате аварии.
Актриса Екатерина Стриженова посетила могилу своей погибшей золовки — 66-летней актрисы Елены Земляникиной. В своем личном блоге она показала, как выглядит захоронение сестры ее мужа, кинорежиссера Александра Стриженова.
Тело Земляникиной предали земле на кладбище Куприяниха в городском округе Домодедово. Могила буквально утопает в венках и букетах живых цветов.
«Спасибо всем, кто пришел, проводил, помолился, позвонил, написал, помянул. Царствие небесное! Такие люди, как наша Лена, сразу попадают в рай», — написала телеведущая.
Гибель Земляникиной стала ударом для всей семьи. Трагедия произошла 14 мая, когда звезда фильма «Москва слезам не верит» переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу в столице.
Водитель мотоцикла Yamaha сбил артистку на высокой скорости. От столкновения Елену отбросило в сторону, в результате чего она получила множественные травмы, не совместимые с жизнью. Врачи скорой помощи, приехавшие на место аварии, не смогли спасти Земляникину.
Ранее 5-tv.ru писал, что муж погибшей Елены Земляникиной рассказал о горе утраты.
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