У летевшего над Челябинском самолета отвалился топливный бак

Фото: © РИА Новости/ Павел Львов

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Его обломки уже нашли в лесном массиве города.

Запасной топливный бак отделился и упал от пролетавшего над Челябинском самолета. По данным ГУ МЧС по региону, информация о пострадавших не поступала.

«По уточненной информации, у пролетающего самолета отсоединился пустой запасной топливный бак», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Известное, что воздушное судно было учебным. Сам топливный бак был найден в лесном массиве города. Возгорания не произошло На месте работают правоохранительные органы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому нужно быть особенно осторожным во время авиаперелета. В первую очередь это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Беременным, спортсменам на этапе «сушки», курильщикам и женщинам, принимающим оральные контрацептивы, тоже следует проявить внимательность к своему самочувствию.