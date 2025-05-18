Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актер многое упустил во время тюремного заключения.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы по УДО удивился, что актер Юра Борисов сыграл поэта Александра Пушкина. Об этом рассказал его сын Никита Ефремов в беседе с юмористом Денисом Дороховым.

Во время шоу ведущий поинтересовался у Никиты, как его отец живет после нескольких лет заключений. Особенно его интересовало, стал ли артист, как и многие заключенные, делать себе чифир. Об этом наследник не знал и перевел разговор на другую тему. Он рассказал, какие изменения в России больше всего удивили Ефремова-старшего.

«Вокруг одни китайские машины? Потом спрашивает: „А что у вас Борисов Пушкина сыграл?“ Сейчас занимается здоровьем, насколько может», — ответил Никита.

Михаил Ефремов вышел из исправительной колонии 9 апреля по УДО. Артист попал в тюрьму после смертельного ДТП в июне 2020 года. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. За рулем второго транспортного средства был курьер Сергей Захаров, который от полученных травм скончался в больнице.

Тогда Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы. В 2025 году Алексеевский районный суд в Белгородской области одобрил прошение заслуженного артиста РФ об УДО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как живет Михаил Ефремов после тюрьмы.