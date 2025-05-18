При столкновении мексиканского судна с Бруклинским мостом пострадали 19 человек

Фото, видео: Reuters/Bjorn Kils/New York Media Boat; X/NewYorkCityKopp; 5-tv.ru

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Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Праздник в Нью-Йорке закончился страшной аварией на воде — 19 членов экипажа парусного судна Cuauhtémoc Военно-морских сил (ВМС) Мексики пострадали, некоторые серьезно, после столкновения с Бруклинским мостом. Эту информацию подтвердил мэр города Эрик Адамс. Трое матросов находятся в критическом состоянии, около десяти были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Всего, по данным издания The New York Post, на корабле находились 277 человек.

Вскоре после трагического происшествия в соцсетях появились кадры очевидцев. На них видно, что одна из мачт парусника сломалась и упала на палубу. Люди пытались удержаться за паруса после того, как она раскололась на части. Вслед за рухнувшей повреждены были и остальные мачты. По предварительным данным, причиной столкновения стала ошибка капитана — он не справился с управлением.

Судно было построено в начале 80-х в испанском Бильбао, после чего его приобрели мексиканские ВМС для обучения офицеров, матросов и кадетов. Корабль прибыл в Нью-Йорк в рамках рекламной акции перед мероприятием по парусному спорту Sail4th, посвященным 250-летию Соединенных Штатов. Аварией обернулся учебный поход. Сам праздник состоится 4 июля 2026 года, регата из 30 международных больших судов класса А пройдет через гавань.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Военно-морской флот России сформирует полки беспилотных систем, оснащенные дронами «Орлан», «Форпост» и барражирующими боеприпасами «Ланцет».