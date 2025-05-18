Наталья Рудова вспомнила первую встречу с отцом: «20 лет не видела. Это был шок»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезда кино осталась с мамой после развода родителей и уехала в другой город. Увидеться у родных не было возможности.

Актриса Наталья Рудова не видела своего отца 20 лет, долгожданная встреча случилась в день ее рождения. В интервью Владу Череватому звезда рассказала, что связь с ним оборвалась, когда ей было 12 лет. Родители развелись, и 12-летняя Наташа уехала с мамой в другой город.

Прошли годы, и она решила восстановить общение — собрать всю семью в свой день рождения и сама сделала первый шаг. По словам артистки, это был ее способ исцелиться от детской травмы.

«Двадцать лет я не видела папу. Это был шок. Вот открыть окно и прыгнуть с пятого этажа — это то же самое. Как-то он просто меня запустил. Причем ему передали, что мы едем всей семьей. Я собрала всех. У меня была мечта посадить всех за один стол на свой день рождения», — поделилась Рудова.

Как отметила актриса, между родителями оставались неразрешенные конфликты, но чтобы исполнить мечту, она попросила маму позволить ей провести свой праздник так, как хочется. В итоге все справились. Собрались за столом, придержали при себе прошлые обиды, провели время хорошо, сделав имениннице самый лучший подарок.

Несмотря на то, что отец не предпринимал попыток увидеться с ней, Наталья Рудова его не винит. Она оправдывает долгое молчание временем и меньшими возможностями для контакта. Когда актриса была ребенком, у ее семьи не было ни соцсетей, ни мобильных телефонов, ни компьютеров. Да и финансовое положение было плачевным, можно было позволить себе только редкие звонки.

Зла на родителей Рудова не держит, но возлагает ответственность за детские страдания исключительно на взрослых. И если дети не общаются с папой и мамой, для нее очевидно, что проблема в старших и их отношениях. Поэтому, уверена звезда, после расставания именно они должны сами урегулировать споры, чтобы не исчезать из жизни наследников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими вырастают люди, не получившие материнской любви.