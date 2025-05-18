В Петербурге задержан блогер Владос Мирос

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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У знаменитости было намечено выступление в клубе, но оно не состоялось.

Блогер Владислав Миров, известный под псевдонимом Владос Мирос, задержан правоохранителями в Петербурге. Молодой человек должен был выступать в клубе Department 57 на Конюшенной площади, но незадолго до начала в Telegram-канале заведения сообщили о переносе мероприятия «по техническим причинам». По данным источника 5-tv.ru, на данный момент Владос Мирос находится в отделении полиции, где его допрашивают сотрудники управления по противодействию экстремизму.

Как сообщают очевидцы, задержание Владоса Мироса произошло во время вечеринки в упомянутом заведении. Мероприятие было неожиданно прервано, посетителей выстроили вдоль стен, у некоторых проверили документы. Блогер и его подруга, хореограф Анна Лукина, по пока неизвестным причинам заинтересовали полицейских больше остальных. Из вывели из клуба и повезли на допрос.

Владос Мирос — известный бьюти-блогер, начавший свой путь в 2014 году, ему тогда было всего десять лет. Его аудитория в одной из социальных сетей насчитывает около двух миллионов подписчиков. Мирова не раз критиковали за женственные манеры. Комментариев от блогера или его представителей пока не поступало.

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