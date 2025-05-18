Фото, видео: www.globallookpress.com/Vincent Isore; 5-tv.ru

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Одну из трех картин представил скандальный режиссер Бернар-Анри Леви.

Европейские спонсоры продолжают оказывать посильную PR-помощь режиму Зеленского. В этом году «купили» кусочек Каннского фестиваля. Впервые там прошел отдельный украинский кинопоказ — сразу три фильма.

Один — это очередная биография Зеленского, не интересно, а вот как бы документалка «Наша война» — продукт любопытный.

Начнем с самого фильма, в нем показана хроника так называемой бригады «Анны», реальной 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, которую полностью вооружили и обучили во Франции. Про то, что треть состава дезертировала, про то, что комбрига сняли, а саму бригаду разбили под Покровском — про это в фильме, конечно, не говорят. Потому что автор кто? Бернар-Анри Леви. Французский философ алжирского происхождения. И это тот, человек, о котором стоит рассказать поподробнее.

Ему 76 лет, из которых последние 50 он там, где льется кровь. Все горячие точки планеты, начиная от Бангладеш в 1970-е и далее по списку — Ангола, Афганистан, Югославия, Ирак, Ливия, Грузия… Всюду он был и всюду нес свое разрушительное слово.

Последние 11 лет он прочно обосновался на Украине, снял уже четыре фильма. И все это, знаете, с улыбочкой и пламенным взором. Для него мир всегда черно-белый, где «добро» и «зло» определяет сам Бернар-Анри. Ну, либо его спонсоры — глобалисты. Леви весьма состоятельный человек. Кровь и смерть всегда были ходовым товаром и Леви один из самых успешных торговцев. И да, он искренне любит свой «товар».

«Я люблю Украину. Я люблю эту страну. И стоит мне пару месяцев побыть вдали, я начинаю скучать по Украине. Вы боретесь за меня, за мою семью, за Францию, за Европу!» — говорит режиссер Бернар-Анри Леви.

А вот что этот же месье говорил про Ливию — страну, где во многом при его непосредственном участии была развязана гражданская война, и про которую он тоже снял фильм и тоже представил его в Каннах. Впрочем, скорее, это был фильм не про Ливию, а про приключения Леви в этой стране, как сейчас он снимает свои приключения на Украине.

«Ливийцы взялись за оружие, чтобы отстоять свое дело. Эти мужчины и женщины поклялись не сдаваться. Они сражаются не только за Ливию, но за всех нас», — так озвучивал свою позицию в 2012 году режиссер Бернар-Анри Леви.

К слову сейчас Леви въезд в Ливию запрещен. Страна до сих пор не оправилась от интервенции западных стран и в ней идет полноценная гражданская война.

А на этой неделе произошло очередное обострение — в столице, Триполи, вспыхнули боевые действия после убийства одного из полевых командиров. Но это «поджигателей войны», таких, как Леви, уже не волнует. Он ищет новую жертву. Сейчас, к слову, кружит вокруг Белоруссии, публично поддерживая несистемную оппозицию.

Но мы про этого «вестника революции» все поняли еще в 1990-е, когда он симпатизировал чеченским боевикам и лично Шамилю Басаеву, и призывал страны запада признать Независимую республику Ичкерия.

Леви вдоволь поглумился на постсоветском пространстве. Как и другие профессиональные стервятники, когда огромная мощная страна развалилась на части, истекая кровью нерешенных межэтнических конфликтов.