«Самое судьбоносное судебное дело»: подробности скандального процесса над «отцом Зосимой»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Царь-самозванец за решеткой, но его империя живет.

В Самаре начался процесс, который сами обвиняемые называют не иначе как «самое судьбоносное судебное дело в истории человечества». Такому пафосу не стоит удивляться, ведь на скамье подсудимых — патриарх, царь и пророк в одном лице Зосима, как он себя называет. По паспорту — Леонид Власов. А также трое его ближайших подручных. Процесс проходит в военном суде, поскольку одно из обвинений — по террористической 205-й статье.

Зосима и его последователи призывали адептов не выполнять законы и уничтожать документы. Нашу страну они называют просто «РФия». Зосимовцы планировали создать на территории России, Белоруссии и Украины свое государство с монархической формой правления во главе понятно с кем. Их мировоззрение — это дикая смесь цитат из реальных православных текстов и откровений их собственных пророков. По сути это классическая секта закрытого типа, для вступления в которую нужно было принять «царскую присягу» и продать жилье для подтверждения серьезности намерений.

Мы делали репортаж про эту секту еще в 2023 году, когда она только-только объявилась в Поволжье. За два года община разрослась. Даже сейчас, когда верхушка уже три месяца как в СИЗО, секта продолжает вербовать сторонников. В этом убедился корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Царь-самозванец за решеткой, но его империя живет.

Тысячи адептов поддерживают лживого пророка в интернете, сотни молятся и бьются за него в скитах. Они не признают власть, православная церковь им не указ. У них свои документы и свое государство — «Триединая Русь».

Ульяновская область. Деревня Ершовка. Один из скитов секты Царская Империя. На кадрах — встреча двух сестренок, они не виделись почти год.

Мы приехали вместе со старшей Надеждой, чтобы спасти младшую. Десятилетнюю Софию родная мать лишила детства и обрекла на служение так называемому «царю Зосиме».

«Я, конечно, не хочу сестре такое будущее, такой жизни. Поэтому я хочу ее забрать», — сказала сестра Софии Надежда.

Светлана, мама нашей героини, это уже третья ее секта. Она называет себя Фравией, уверена, что здесь в глуши спасает себя и дочь от скорого конца света… и динозавров.

И все это ей внушил он — самозваный пророк и такой же правитель всея Руси Зосима, в обычной жизни — зэк-рецидивист — Леонид Власов. Отсидевший больше 15 лет.

Судя по татуировкам, отбывать наказания царь начал еще в малолетнем возрасте, на его счету — хищение, разбой, тяжкий вред. В нашем распоряжении оказался один из приговоров суда за 2003 год, в нем указано, что Власов напал с ножом на женщину и отобрал у нее куртку, за что получил девять лет.

«Леонид Власов пообщался еще в лагере с разными околоправославными группами, набрался от них лексики, набрался определенного поведения…» — прокомментировал профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

После выхода на свободу будущий «схимитрополит» скитался по сектам и общинам, в том числе и откровенно маргинальным.

«Он знакомится с так называемым Архиепископом Севастьяном из истинно-православной церкви Киево-Русской метрополии, который его посвящает во все степени священства», — поделился штатный клирик, диакон храма святого великомученика Георгия Победоносца Георгий Ключников.

Первую паству Власов собирал не в храме, а в интернете. Вел прямые эфиры, записывал ролики, находясь при этом на территории Украины.

«После того, как часть проповедей он совершал с территории Украины, переезжает сюда, образует общину и начинает распространять свои учения в разных регионах России», — прокомментировал специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игорь Иванишко

В своих монотонных онлайн-проповедях Власов открыто призывал к ненависти к государству. Строил не просто секту, а радикальное и притом антисемитское политическое движение со своими правилами и боевой присягой.

В феврале этого года Власова арестовали за пропаганду терроризма и создание организации, посягающей на личность и права граждан.

Во время обысков в «царских покоях» нашли много чего интересного: деньги, старинные иконы, но особенно правоохранителей удивили шприцы и другие приспособления, которые используют наркоманы.

Вместе с Власовым задержали трех его ближайших соратников. Интересно, что в суде батюшку, отрицающего государственность, защищает аж шесть адвокатов.

Несмотря на арест, секта продолжает пополняться новыми адептами. Три года назад они были лишь в трех поселках Ульяновской области — Айбаши, Матвеевка, Ершовка — сегодня же их влияние охватывает уже около десятка деревень.

На территории одного из скитов — как в тюрьме. По периметру — высокий забор, повсюду камеры, дозорные следят за ситуацией.

Пробуем попасть внутрь. Бородатый адепт закрыл перед нами ворота, а потом умело перепрыгнул забор, порвав подрясник. Исихий снизошел к нам в попытке доказать, что царь настоящий, а паспорт он сжег потому, что там замаскировано число дьявола, у нас в документах — тоже.

Почувствовав скепсис, «батюшка» убеждение прервал и попытался изгнать нас — молитвой. Но что-то пошло не так. Когда не получается изгнать на месте — заносят в списки, так называемые отчитки. Там есть и наши имена.

Дьякон Георгий Ключников рассказывает, это не самое страшное. За правду, которую он вещает о секте, его уже несколько раз обещали убить.

«Мне начали приходить угрозы. Первое, это угроза расстрела…» — добавил штатный клирик, диакон храма святого великомученика Георгия Победоносца Георгий Ключников.

Это фанатики, которые готовы на все ради самозванца царя. В первую очередь, продать все имущество и принести деньги главе секты.

«Они, хоть и призывают своих адептов к сжиганию паспортов, отстранения всего социального всего законного. Сами они имеют и документы, и все», — прокомментировал первый заместитель главы администрации муниципального образования Старомайнского района Алексей Измайлов.

В качестве примера можно привести Айбаши: улица Куркина полностью заселена адептами Зосимы, а на Магистральной в каждом втором доме живут «верующие в царя». Земля здесь принадлежит высшему руководству, а не рядовым членам секты.

Так как у многих адептов Зосимы нет документов, а некоторые из них даже не граждане нашей страны, во время полицейских проверок они стараются сбежать из села либо спрятаться в амбарах, сараях или разваленных домах, пока полицейские не уедут из села.

Прячут здесь и детей, для этого за огородами в полях выкопаны землянки. Детям категорически запрещено общаться со сверстниками и ходить в школу. Доступ на территорию закрыт даже для врачей.

В органах опеки разводят руками: в общину их не пускают.

«Конечно, мы бы туда ворвались и проверили действительно, но нет, мы не можем», — отметила исполняющая обязанности отдела опеки и попечительства муниципального образования Старомайнского района Светлана Толмачева.

Родственники адептов бьются за детей сами. Так жительница Карелии искала внука целый год и нашла благодаря нашему прошлому расследованию. Увидела Арсения вместе с мамой на одном из видео и поехала за ним в секту.

«Ребенок боялся абсолютно всего. Вот как он рассказывал, его оставляли на улице, я не знаю, что за наказание такое было… Было холодно, мороз. Ему просто закрывали двери в дом. Ночевал на улице. Закрывали в туалете — ночевал», — сказала бабушка Арсения Ирина.

В России насчитывают более пятнадцати тысяч адептов секты Царская Империя.

Эмиссары замечены сразу в нескольких регионах России и странах СНГ. Понятно, что без поддержки тут не обошлось, следы ведут к международной ассоциации религиозных свобод, штаб-квартира — в Вашингтоне.

«Эта зарубежная организация также благосклонно относилась к данной секте. А это тоже наводит на мысль, что координация осуществляется не только с территории Украины, но и с территории Соединенных Штатов Америки», — добавил судебный эксперт, специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игорь Иванишко.

Но планы по созданию государства внутри государства провались. Вместо царства «белому царю» Леньке Власову светит новый срок и тюремная камера.