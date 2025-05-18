Нефть, оружие, инвестиции: как прошла первая заграничная поездка Трампа

Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

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Президент США посетил ряд стран Ближнего Востока

Одной фразой Дональд Трамп коротко объяснил место и значение Зеленского, а также политический вес европейского квартета желающих, которые активно продвигали ультиматум России и требовали, чтобы Владимир Путин лично встретился с главой киевского режима в Турции. Тот понятно был готов и даже прилетел в Анкару, но, понятно, никого не дождался.

«А зачем Путину ехать в Турцию, если я не еду», — объяснил расклад сил Трамп.

Хотя и он сам и члены его команды несколько дней интриговали — полетит ли сам американский президент в Турцию. Такая возможность не исключалась, по крайней мере американский борт номер один был рядом, на Ближнем Востоке.

Трамп предпринял свой первый заграничный вояж на маршруте Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Его встречали с подчеркнутым уважением и национальным колоритом. Нефть, оружие и инвестиции — три темы, которые повторялись во всех трех странах. Не будем считать чужие контракты, отмечу лишь, что в знак дружбы Катар подарил Трампу самолет стоимостью так под полмиллиарда долларов. И он его принял.

Не обошлось и без забавных моментов. В Саудовской Аравии в королевском дворце на церемонии гостям предложили традиционный кофе, как символ гостеприимства. Все пригубили, а Трамп подержал в руках чашку и поставил. Так вот телеканал «Аль-Арабия» обработал с помощью искусственного интеллекта видео, чтобы показать, как президент США отпивает из чашки.

Но это не главная сенсация. А главная: Трамп познакомился с новым главой Сирии, Ахмедом аш-Шараа. Во время гражданской войны он руководил одной из группировок, был и в российском и в американском списке террористов, но вот теперь он — главный в Дамаске, а этой встречей Трамп фактически легитимизировал аш-Шараа для мировой политики, а заодно обещал снять часть санкций с Сирии.