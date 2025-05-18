Польские фермеры возобновили блокаду КПП на границе с Украиной

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

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Появились баррикады в преддверии президентских выборов в стране.

На западном фронте у Киева не все гладко. Польские фермеры возобновили блокаду одного из главных пограничных переходов на КПП Ягодин-Дорогуск. Пропускают одного транспортное средство в час. При этом военные грузы и гуманитарная помощь на Украину пропускаются свободно.

Тем не менее, главное отличие этих баррикад от прошлогодних в том, что появились они аккурат под выборы.

В Польше будет новый президент. Первый тур — в воскресенье. И ни один из кандидатов не благоволит Украине. Там от усталости до разочарования и злости и от потока беженцев, которые все не возвращаются к себе домой, даже если прописаны на западной Украине. И лично от Зеленского, которого все чаще называют неблагодарным.

Причем, уж кого-кого, а поляков в «пророссийскости» упрекнуть сложно сейчас.

Особенно Кароля Навроцкого, он возглавляет Институт Национальной памяти. Много крови попил и памятников красноармейцам посносил лично. У нас он заслуженно объявлен в розыск. Но в этой кампании он сделал один важный для ситуации в Европе жест, он пригласил на свой предвыборный митинг соседа — румынского политика Джорджа Симиона, который тоже метит в президенты и может получить заветное кресло уже завтра, у него второй тур и по опросам, он пока лидирует.

Симион очень беспокоит Брюссель, он тоже не любит Зеленского. Настолько не любит, что намерен требовать от него два миллиарда долларов за батарею ПВО Patriot, что предыдущий президент Румынии передал ВСУ.

И он не видит в России врага. Любопытно, что при разном отношении к нам у польского и румынского кандидатов схожее отношение к Украине и определенный евроскептицизм.

И это мы говорим про мейнстримовых кандидатов, которые вынуждены быть политкорректными.

Если взять ту же Польшу, там и более радикальные паны есть. Да, им не светит занять первое место, но они определенно выражают мнение части населения. И оно совсем уж нелицеприятно и для ЕС, и для Киева.

И это любопытная мысль, что украинского государства, по сути, уже нет — есть территория, которую контролирует определенный режим. Находится он практически на полном финансировании из-за границы. Просто это большая, пока территория. Да и степень контроля… условная.

На этой неделе Зеленский подписал соглашение по недрам с США, то есть фактически документ вступил в силу, при этом, до сих пор не опубликованы два дополнительных соглашения, которые определяют, как конкретно этот укро-американский инвестфонд будет работать.

Понятно, что так Киев начинает расплачиваться по долгам. И платить будет не одно поколение, госдолг уже равен размеру ВВП страны.

«Без помощи из-за рубежа страна просто не выживет», — признал на этой неделе министр финансов Украины.

И есть несколько ключевых дат, когда этот крах может начаться, ближайшая — 6 июня. В этот день закончится соглашение между ЕС и Украиной о беспошлинной торговле, и Брюссель не намерен его продлевать.

Напротив, как узнал Financial Times, есть планы повысить тарифы, прежде всего, на сельхозпродукцию, потому что свои фермеры голодные — и польские, и немецкие, и французские. И они возмущаются. Никому же не хочется вновь под кучей навоза сидеть, пусть лучше украинцы сидят. И эта истина — своя рубашка ближе к телу — работает не только в сельском хозяйстве.