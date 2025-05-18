Наступление по всем фронтам: российские бойцы продвигаются вперед в зоне проведения СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Подразделения ВСУ один за одним теряют населенные пункты.

Почему немецкий канцлер и другие европейские лидеры так отчаянно добиваются хотя бы 30-дневного перемирия для Зеленского — понятно.

Российская армия после трехдневного перемирия на 9 Мая возобновила наступление по всем фронтам и за неделю освободила семь населенных пунктов.

Среди них — весьма знаковый поселок Торское, бои за который шли с конца 2022 года. Но еще более угрожающая ситуация для ВСУ южнее, под Покровском, где западнее и восточнее него начинают формироваться фланги охвата. Причем левый фланг вплотную подошел к Днепропетровской области, на территории которой до сих пор еще не было боевых действий. Сводки с фронта — у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

По позициям врага работает расчет «Гиацинта- Б», бьют тяжелыми снарядами, точно по движущейся силе противника. Цель у нас — техника противника, опять в движении.

Подразделения ВСУ один за одним теряют населенные пункты на Красноармейском направлении. Только за эту неделю группировка «Центр» объявила о взятии Котляровки, Миролюбовки, Александрополя — ключевых опорных пунктов на направлении.

«Поле пересекает танковый ров. Чтобы ошеломить врага, сломить его дух, бойцы взяли лестницу вдвоем и побежали в сторону рва. Один спустился — принял, подал ее, тоже вниз спустился», — доложил замполит командира роты по политической работе группировки войск «Центр» Владислав Рябов.

Глубина рва — четыре метра, ширина — пять. Вокруг — открытое поле, это значит — территория без укрытий, при атаке даже негде будет укрыться. И наши бойцы, несмотря ни на что, собрались, выдохнули и пошли вперед.

«Как раз миномет прилетел, с горочки можно было спуститься. Высота рва метров пять. Спустились, как с горочки по нему, поставили лестницу — забрались», — поделился военнослужащий группировки «Центр» Алексей Хмурычев.

Наши бойцы бегут вперед штурмовать очередной поселок под контролем ВСУ. Они такой дерзости не ожидали. Думали, что территория под полным контролем, но наши бойцы нашли хитрый ход.

«У нас было три операции продумано, наша группа получила задачу залететь в населенный пункт с „эффектом неожиданности“ на мототехнике, противник вообще не ожидал», — поделился военнослужащий группировки «Центр» Кирилл Сучков.

Враг пытался бежать, бросили свое оружие, позиции. Противник начал сообщать о прорыве, когда наши уже были в центре поселка.

Продвижение вперед поддерживается артиллерией разного калибра. До границ Днепропетровской области на некоторых участках ДНР остается меньше километра. Враг бежит или сдается.

«Ну точно не профессионалы они никакие. Когда стрелковый бой идет, они бегут, бросают свои позиции и бегут», — рассказал военнослужащий группировки «Центр» Евгений Комаров.

В агонии одни пытаются организовать хоть какую-то оборону, других без подготовки посылают в контратаку — не помогает.

Обстановка в Сумской области

На этой неделе президент Франции заявил, что его страна не может увеличить поставки вооружения Киеву, поскольку уже отдали все что было.

Понятно, что имеются в виду торговые запасы, дальше только расчехлять собственные арсеналы, то есть забирать у собственных войск. Ранее, ту же ситуацию описали в немецком Бундесвере.

Либо это ложь, либо ложью были угрозы резко увеличить поставки военной помощи Киеву, если Россия не согласится на ультиматум о переговорах и 30-дневном перемирии.

Так и хочется спросить: господа, вы на карту смотрели? Бои идут в Сумской области Украины. Хотя до курской авантюры Зеленского там было тихо. Вы точно хотите еще подразнить русского медведя? Репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Курское приграничье уже позади. И с каждым днем все дальше. Наши войска продолжают расширять полосу безопасности в Сумской области.

Вот, как сейчас выглядит приграничный район. Под контролем наших войск — села Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка. Это почти 100 квадратных километров. Бои идут за Локню, Беловоды и Водолаги.

Воевать украинцы уже не хотят. Сдаются, подробно рассказывая, что творится в рядах ВСУ.

Российским войскам скоро рукой будет подать до украинских Сум.

Боевики шли малыми группами при поддержке боевых машин пехоты и квадроциклов. ВСУ здесь ждали и встретили, как полагается — шквальным огнем артиллерии всех калибров.

А это уже Суджанский район. В освобожденных поселках тоже гремят взрывы, но не от снарядов. Так наши саперы очищают от мин каждый двор

«Много иностранных натовских мин, противотанковых, противопехотных. Большое количество сбросов. Сбросы все по номенклатуре не проходят. Это все они герметично упаковывают и не понятно, что внутри. И осколки и все что угодно — находили даже запчасти от мясорубок», — рассказал командир отряда саперов с позывным «Катана».

Саперы находят вот такие ящики со снарядами. Это снаряд от миномета, здесь же «воги». Все это боевики бросили, убежали.

С виду снаряды целые и могли бы послужить нашим бойцам, но использовать такие трофеи уже нельзя.

«Противник какие-то манипуляции произвел с данными минами. И если бы наши бойцы взяли бы их, то в стволе миномета они могли бы сдетонировать», — поделился сапер с позывным «Химера».

Сейчас в Курской области проверены и очищены около 20 населенных пунктов, но работы у саперов еще много.

Следом за военными инженерами в села заходят военные следователи, нужно обойти все разрушенные дома и участки.

Здесь еще могут оставаться тела мирных жителей, которые были зверски замучены и убиты во время оккупации.

В селе Русское Поречное, где были обнаружены массовые убийства мирных жителей, до сих пор находят новые свидетельства зверств неонацистов.

«Не так давно обнаружили скелетированное тело человеческое. Сейчас по нему проводится экспертиза. Уточняется пол, возраст и потом будет поиск родственников», — поделился сотрудник следственных органов СК РФ.

Там, где еще можно что-то восстановить, планируются масштабные работы. В первую очередь, заново возвести мосты и переправы. Пока их наводят инженерные войска.

Приграничные районы Курской области придется поднимать из руин. Сразу после создания полосы безопасности в Сумской области, которая должна отодвинуть боевиков ВСУ подальше от наших границ.