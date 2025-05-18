Мерц намерен сделать армию Германии сильнейшей в Европе

Фото, видео: Markus Schreiber/AP/TASS; 5-tv.ru

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Для этого европейской стране, видимо, придется переосмыслить итоги Второй мировой войны. И это уже происходит.

Новый немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил как взрослый. Заявил, что немецкую армию сделает самой сильной в Европе. Жаль, что не добавил «вновь», а то бы получилось совсем нехорошо. Потому что, как минимум, два раза Германия уже строила самую сильную армию в Европе и оба раза получала по зубам — в Первой и Второй мировых войнах.

При этом Мерц как маленький снимает с себя ответственность, мол, не мы хотим, друзья просят, практически требуют. Но не уточняет, что за друзья.

Хотя и так понятно. Штаты давно мечтают переложить бремя расходов НАТО на кого-нибудь из европейцев — и тут Мерц подвернулся. А он жаждет чего-нибудь героическое совершить, чтобы себя прославить.

Дело в том, что он было подающим надежды политиком еще в 1990-е, но ему дорогу перешла Ангела Меркель и он вынужден был отойти от дел политических. Но амбиций не терял. И когда Ангела завершила карьеру, вернулся в партию, быстро восстановил позиции и стал канцлером. И спешит себя проявить.

Он и в сомнительный вояж в Киев отправился, чтобы не отстать от триумвирата «Макрон-Стармер-Туск». Мерц выдвинул конкретный ультиматум России с датами. Но Москва его даже не заметила. Это первый внешнеполитический провал нового канцлера.

И вот он решил строить великую армию. Но есть нюансы! После 1945 года немецкий Вермахт был сильно ограничен. Значит, чтобы его возродить, надо параллельно переосмыслить и итоги Второй мировой. И это потихоньку делается все эти годы.

Если в ГДР 1945 год воспринимали как «русские помогли нам освободиться от фашизма», то в ФРГ — «мы проиграли русским». И когда две Германии соединились, постепенно западный нарратив вытеснил восточный. И они пошли дальше. Теперь размышляют: а кому мы проиграли? Да, советы сами не лучше были. После 1990-х появился даже специальный термин «прибалтизация» исторической памяти. Потому что первыми придумали это прибалты, потом подхватили поляки и вот сейчас украинцы: мол, и Гитлер плохой, и Сталин плохой, и неизвестно, кто хуже.

«Стремление приравнять преступления национал-социализма, нацистскую Германию, ее ответственность за развязывание второй мировой войны, к этому всему приравнять Советский Союз и его внешнюю политику на предвоенном этапе. Опять же сюда добавляя фактор сталинских репрессий и некоторые другие аспекты. Естественно, конечной целью этой политики является поставить под сомнение современную конфигурацию международных отношений, конфигурацию совета безопасности Организации Объединенных Наций и, в принципе, поставить под сомнение Российскую Федерацию как государство суверенное и международного игрока», — комментирует кандидат исторических наук, научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов.

Апофеозом этой политики стал запрет на любую советскую символику в Берлине и ряде других крупных немецких городов. Ввели его еще в 2022 году под предлогом, чтобы не было стычек с украинскими беженцами и так этот запрет действует поныне. И даже для 80-й годовщины Победы не сделали исключений. И тем, кто выходил на мемориальные акции приходилось, только задумайтесь, заклеивать советские ордена на портретах «Бессмертного полка». Абсурд? Нет, это новая немецкая реальность.

Но я могу в чем-то понять, почему немецкое правительство пошло на такой недружественный шаг. От злобы.

Они поставили ВСУ свои лучшие танки, а они горят или ломаются. Они поставили артиллерийские установки, а они горят или ломаются, БМП и бронемашины — та же самая история. Зенитные комплексы не способны закрыть небо и тоже горят, когда по ним прилетает. Плохая реклама для будущей «великой немецкой армии». Кто в нее служить пойдет, когда каждый день видят такое?