Фото, видео: Reuters/Jana Rodenbusch; 5-tv.ru

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Меж тем, в Европе накануне обсуждали очередной пакет санкций.

До старта переговоров между Россией и Украиной показательную истерию нагнетали европейские спонсоры Киева, мол, если Россия не согласится на перемирие прямо сейчас, то грядут неминуемые санкции. Причем, называли дату, что перемирие должно было начаться по их ультиматуму еще 12 мая.

Но вот прошла неделя и что? И ничего. Это был блеф. Информационный пузырь, который тихо сдулся.

А 13 мая, то есть в первый день, когда европейцы должны были ввести свои страшные кары, президент провел показательное совещание с представителями деловых кругов, где очень детально обсудил… нет, не санкции — тех, кто их вводит в ущерб нам и себе глава государства просто назвал придурками — а то, как и каким западным компаниям можно разрешить вернуться на наш рынок.

«Конечно, надо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, наоскорблял нас, ну и пускай сидит где-то, Бог с ними. На что хочу обратить внимание? Алексей (Алексей Репик, председатель Общероссийской общественной организации „Деловая Россия“. — Прим. ред.) сказал: „Надо, чтобы они — кто-то ВСУ деньги перечислял — надо, чтобы они извинились“. Нет! Этого точно недостаточно. Они сейчас наизвиняются. Послушайте, я десятилетиями со многими общался, я ко многим представителям бизнеса в той же Европе, в Штатах… Я их очень уважаю, они очень серьезные люди, грамотные, прагматичные, считать умеют все, умеют добиваться своих целей. Они реально конкуренты мощные. Завтра извинятся. Если им нужно вернуться на наш рынок — что угодно, придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения. Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла, значит надо пускать», — отметил Владимир Путин.

Конечно, европейцы на этом не успокоятся, и они опять обсуждали санкции. Но без США их слова — как детский лепет. Буквально.

Собрались тут европейцы на очередной саммит, в Албании. Зеленского, конечно, позвали.

С помощью искусственного интеллекта портреты лидеров собравшихся стран превратили в видеообращение и «омолодили». Выглядело скажем так, неоднозначно. Особенно когда «малыши» были с залысинами, усами или бородой. Нет, то, что Европа может вот так повеселиться — это хорошо. Но кто допускает детей до управления государствами?