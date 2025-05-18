Переговоры состоялись: главное о прошедшей встрече делегаций России и Украины

Журналисты со всего мира следили за ходом переговоров России и Украины

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Москва подошла к процессу максимально серьезно.

Внимание всего мира на этой неделе было приковано к Стамбулу. Российская и украинская делегация встретились. Без преувеличения журналисты ловили каждое движение, каждое слово. Переговоры, по крайней мере первый этап, состоялись. И это хороший результат, тем более что есть и конкретное решение об обмене пленными 1000 на 1000 человек — мы вернем большую часть наших солдат, которые сейчас находятся в киевских застенках, а украинский контингент в наших СИЗО сократится где-то на четверть. Киев, напомню, настаивал о формате обмена «всех на всех», но такое соотношение нас не устраивает, пока идут боевые действия. Главное же достижение переговоров, то что нашим дипломатам удалось перебить навязываемую западом установку — сначала перемирие, потом переговоры. Оказалось, что можно общаться параллельно, как и предлагала Москва.

Более того, это мы назначили время и место встречи, и нас поддержали Китай и Бразилия, чьи лидеры были на параде 9 Мая. Киев, покривлявшись, вынужден был принять условия переговоров.

Москва подошла к этой встрече максимально серьезно. Перед отправкой делегации прошло совещание под руководством президента, где свои доклады представили командующие всех наших группировок в зоне СВО: начальник Генштаба, министр обороны, главы ФСБ, СВР и Росгвардии. Глава МИДа изложил внешнеполитическую повестку, первый вице-премьер Денис Мантуров обрисовал состояние дел в экономике и оборонной промышленности. И исходя из полной картины были разработаны соответствующие переговорные позиции.

Они, собственно, были ожидаемы — взять за основу то, что было согласовано уже на тех, первых переговорах в Гомеле и Стамбуле в 2022 году и актуализировать. При этом, стало очевидно, что киевский режим окончательно потерял даже внешнюю самостоятельность. Перед встречей с российской делегацией украинцы активно консультировались с советниками из Германии, Франции и Британии, а от американского госсекретаря получили напутствия в том же самом зале за несколько минут до начала исторической встречи.

И весь мир увидел, как изменилась за эти три года дипломатической паузы позиция киевского режима — от «никаких переговоров с Москвой» до «давайте сядем за стол в любом составе». Корреспондент «Известий» Николай Иванов был в Стамбуле и видел все своими глазами.

До последнего момента было непонятно — состоится вообще встреча или нет. Наши — как образец классической школы дипломатии — пунктуальны и педантичны: в четверг ждали украинцев в Стамбуле.

«Мы готовы к работе», — отметил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Только Киева нема! Ирония судьбы: Страна невыученных исторических уроков все равно вынуждена их усвоить, сколько бы времени ни понадобилось.

Ровно три года назад Украина сорвала переговоры здесь, в Стамбуле, в Долмабахче. Под давлением британцев. Чтобы продолжать воевать до последнего украинца. Спустя три года мы терпеливо готовы говорить о мире снова. С еще более сильными картами на руках.

Наши войска — идут вперед. Четыре новых региона — закреплены по Конституции за нами.

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле. Задача прямых переговоров с украинской стороной рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира», — добавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Наши ждали. Уже стемнело, но никто не расходился.

Оказалось, все просто: делегации Украины не существовало на тот момент. Ее состав Зеленский, нехотя, назвал только в четверг вечером. Политические шахматы учат терпению. И наши заявили: будут ждать украинцев на том же месте в пятницу.

Пятница. Сотни журналистов со всего мира занимали места поближе к ограде, чтобы увидеть проезд делегаций. Перед встречей с нашими, с утра украинцев натаскивали лучшие поджигатели войн на свете — советники по нацбезопасности Франции, Германии и Британии. Но даже после этого они сразу к российской делегации не пошли. Встретились с турками и американцами. И только потом переговоры начались.

«Перед нами есть два пути — один из путей возьмет нас к миру, второй приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выгоден», — сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Известно, что рабочим языком был русский. Как всегда, большинство украинцев — на «милитари стайле». Глава российской делегации — очень внимательно и сосредоточено окинул взглядом собеседников, а потом трансляцию прекратили.

Журналисты оккупировали территорию вокруг дворца. Сколько продлятся переговоры никто не знает. Прогнозировать бессмысленно.

Интрига была еще и в том, будут ли на переговорах посредники — американцы. В итоге — нет. Говорили с глазу на глаз. Европейские покровители Зеленского сразу попытались представить это как выпад в сторону Вашингтона. Из Албании, где они были все вместе на саммите, зазвучал нестройный хор политических гиен.

«Вновь возникли абсолютно неприемлемые условия, не только для Украины, но и для всех нас», — возмутился премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Российская позиция очевидно неприемлема — уже не в первый раз», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Мы продолжим координировать свои действия с нашими европейскими партнерами, „коалицией желающих“ и США», — прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Но американцы на примитивную провокацию не повелись. Госсекретарь Рубио сразу обозначил: кто на самом деле тут решает.

«В последние несколько недель мы наблюдали за переговорами, поездками и встречами, и в конце концов пришли к выводу, как и президент, что единственный способ достижения результата — прямое взаимодействие Дональда Трампа с Владимиром Путиным», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Европейцы как будто не поверили, сами позвонили Трампу, вот в той же Албании сидят внимательно слушают телефон. Официально вновь согласовывали позиции. Видно, что никто не рад.

«Со Швецией воевали 21 год»

Переговоры еще не закончились, а мировые СМИ наперебой выдавали инсайды от источников, вот, например, авторитетный the economist.

«Вот что сказал глава российской делегации Владимир Мединский — это многое объясняет: „Мы не хотим войны, но готовы воевать год, два, три — столько, сколько потребуется. Со Швецией мы воевали 21 год. А вы на сколько готовы?“», — опубликовал корреспондент журнала The Economist Стоун.

По итогам Северной войны Швеция навсегда утратила статус великой державы и больше половины своих территорий. По иронии судьбы, Стокгольм тогда науськивали на Россию как раз Франция и Англия. Поэтому переговоры для Украины, пожалуй, единственная возможность сохранить себя на мировой арене как государству.

Итоги этой встречи: будет обмен пленными 1000 на 1000, стороны изложат свое видения прекращения огня, Киев запросил саммит на уровне лидеров.

В финале украинцы все же не выдержали. И устроили экспресс-вариант шапито на бис. Умеров зачем-то вышел сразу ко всей прессе, что толпилась у дворца Долмабахче.

Но итог очевиден: Россия от своих позиций не отступает и, самое главное, своих не бросает. Никогда. Это напоминание не только Киеву, а, скорее, европейским столицам.

«Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык — и вообще, он чувствовал Россию, он понимал Россию и понимал общие интересы между Россией и Германией, — он всегда говорил: „Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время и рано или поздно русские всегда приходят за своим“. Вот это „русские всегда приходят за своим“ — мне кажется, очень важный урок истории», — прокомментировал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Наши разыграли эту партию как по нотам. Спокойно. Уверенно.

Несмотря на попытки украинцев увиливать, избегать разговора по существу, в этот раз им пришлось договариваться. И судя по заявлениям нашей делегации, Россия итогами довольна. И самое главное — работа продолжается.

А вот Зеленский в который раз продемонстрировал всему миру знаменитую киевскую биполярную ромашку. Она пышно снова расцвела стоило президенту России объявить о прямых переговорах делегаций. Зеленский хотел солировать. Поэтому и состав делегации не объявлял до последнего, то ему уровень нашей делегации не подходит, то еще что-то…

«Уровень российской делегации не самый высокий, бутафорский», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вскоре пришло осознание — на него никто не смотрит. Всерьез. Даже когда лично прилетел в Турцию чтобы еще наделать заявлений.

А как же самозапрет на переговоры? А как же все прошлые заявления?

Но как в известной, подстать месту поговорке, пока он заявлял — караван продолжал идти и не туда куда хотелось Зеленскому.

«Ну жалкий человек, но всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. Потом ему старший товарищ объяснили, что не надо так глупо себя вести и нужны переговоры», — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Потому что хороших карт у Киева и европейских спонсоров войны — нет, да по большому счету и не было никогда.

Делегации. Что изменилось?

Что изменилось в Стамбуле за минувшие три года? Ну, первое, что бросается в глаза — столы расставили по-другому. В 2022 году они стояли рядом друг с другом, а сейчас на расстоянии и между ними композиция из цветов. Эта дистанция словно подчеркивает, что позиции Москвы и Киева разошлись еще сильнее за это время.

Состав делегации российской наполовину тот же, возглавляет миссию помощник президента Владимир Мединский, как и в 2022 году, с ним рядом — Александр Фомин, замминистра обороны РФ, как и в 2022 году, новые лица — Михаил Галузин, замглавы МИДа, и начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков.

С украинской стороны: глава делегации Рустем Умеров, министр обороны, он тоже был за столом переговоров в 2022 году, но с другой должностью, остальные все новички. И есть там любопытные персонажи — замглавы МИДа Сергей Кислица. Понятно, ему по должности надо вести дипломатию. Но вот, например, замглавы ГУР Скибицкий представляет ведомство, которое организует убийства и теракты на территории России, например, взрыв на Крымском мосту или зампредседателя СБУ Александр Поклад, он сидит слева от Умерова, его подозревают в организации провокации в Буче и убийстве другого переговорщика 2022 года Дениса Киреева.

Что не изменилось? Условия по месту и времени встречи ставила Россия. Владимир Путин предложил встретиться в Стамбуле, выйдя к прессе поздним вечером в ночь с 10 на 11 мая, через несколько часов после того, как закончился срок, опять же предложенного Россией, перемирия ко Дню Победы.

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — заявил Владимир Путин.

Фактор Трампа

Так и получилось: украинская делегация прибыла 15 мая в Стамбул. Но вечером — слишком долго совещались со спонсорами. Однако же приехали.

С утра 16 мая уже приступили к делу, на свежую голову. Главное, что контакты возобновились, кроме обмена пленными, условились, что каждая сторона представит свои предложения по прекращению огня, с конкретикой. Это требует проработки. Украинцы настаивали, что надо готовить встречу глав государств.

Москва это предложение приняла к сведению, но опять же, до нее необходимо подготовить документы, достигнуть каких-то договоренностей, а значит делегациям необходимо поработать.

И еще один фактор надо учитывать, которого не было в 2022 году — фактор Трампа.

Новый американский президент сделал посредничество одним из пунктов своей предвыборной программы и по «заселению» в Белый дом активно включился в работу. Спецпосланники сделали не один рейс между Россией и США и Украина лишь один из пунктов большого соглашения между Москвой и Вашингтоном, которое возможно опять же при личной встрече.

Сегодня Госсекретарь Рубио позвонил в наш МИД и Лавров отметил позитивную роль США, в том, что Киев в конечном итоге принял предложение о возобновлении переговоров.

На понедельник, как заявил Трамп и как подтвердили в пресс-службе Кремля, готовится телефонный российского и американского президентов.

«Я не думаю, что без меня будет сделка, потому что с обеих сторон очень много ненависти. У нас хорошие отношения с Путиным. Я думаю, у нас получится сделка. Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это. Потому что я устал, что этим занимаются другие люди», — прокомментировал ситуацию американский президент Дональд Трамп.