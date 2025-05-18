Аэропорт Мадрида захватили бездомные и наркоманы

Фото: www.globallookpress.com/Diego RadamÃƒÂ©S

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В стенах главного аэровокзала Испании поселились несколько сотен человек.

Международный аэропорт Мадрид — Барахас имени Адольфо Суареса в столице Испании превратился в «тайный город». Туристы, оказавшиеся на причале для воздушных судов на этой неделе, были шокированы и поделились своими впечатлениями с журналистами. Местные издания, в том числе El Mundo, жители Мадрида и приезжие уже не раз жаловались на антисанитарию и опасность, охватившие аэропорт.

Пресса отмечает, что количество несанкционированно «проживающих» в здании аэровокзала людей увеличилось с 50 до 500 за десять лет. Мало того, что там поселились граждане без определенного места жительства, территория стала зоной насилия и пристанищем наркоманов. Обитатели аэропорта носят с собой ножи и мачете, самодельное оружие. Проституция тоже стала нормой жизни в этом импровизированном гетто.

Посетители боятся за свою жизнь, боятся подцепить болезнь, страдают из-за грязи. Так, недавно сотрудникам Мадрид — Барахаса пришлось обезвреживать сразу несколько зон, чтобы не допустить распространения постельных клопов. В опасности и сами бездомные. Один из них рассказал, что в аэропорту нельзя даже задремать — по ночам «плохие ребята» рыскают в поисках добычи, воруют телефоны, сигареты и все что под руку попадется. При этом через аэровокзал как крупнейший в Испании проходят около 65 миллионов пассажиров в год!

Проблемы с бездомными и прочими маргинальными группами существуют, конечно же, не только в Испании. В США это тоже повсеместное явление, и порой оно не дает жизни целым районам. Ранее 5-tv.ru писал о необычном решении этой проблемы, придуманном мэром города Ланкастера. Он предложил раздавать бомжам наркотики.