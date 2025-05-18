«Чему радуется? Вышла за прадедушку»: Мамаева и Погребняк прошлись по Брухуновой

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Бывшие жены футболистов не простили жену юмориста — слишком назойливо она хвастается тяжелым люксом!

Высказывание супруги народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой о девушках, позорящих себя фейковыми сумками Birkin от Hermes, прозвучало еще в начале года, а забыть его не могут до сих пор. Причем не только те самые девушки, а звездные коллеги! Кто только ни попрекал модницу за лицемерие — ведь она и сама не всегда имела возможность покупать настолько дорогие аксессуары. До встречи с пожилым юмористом, чье состояние оценивается в миллиард рублей…

Мало того, что Брухунова порой шокирует публику стоимостью очередного наряда, так теперь она еще и попрекает других женщин, мечтающих выглядеть модно. Да не просто попрекает, а издевается, мол, и джинсы у них простецкие, и пакет из «Пятерки» в руках, да еще и эта «откровенная паль», прикидывающаяся творением от Hermes. В эфире YouTube-шоу «Сплетница» нонсенс обсудили бывшие жены известных футболистов Алана Мамаева и Мария Погребняк, а также блогеры Карина Нигай и Регина Рахимова (REDGI).

«Зачем об этом вообще говорить и принижать людей? Понятно, не у всех есть деньги. Неважно, как ты к этому относишься, зачем публично унижать людей, тем более ты сама не так давно ходила непонятно в чем», — заявила Мамаева.

Карина Нигай напомнила, как Брухунова называла актрису Ирину Безрукову сбитой летчицей за попытки защитить оскорбленных обладательниц «паленых сумок». Блогер уверена, что у жены юмориста разыгралась звездная болезнь.

«А чему она так радуется? Она вышла замуж за очень взрослого… Уже почти прадедушку как бы… Чем она так гордится и почему такая корона на голове, непонятно», — заключила Мамаева.

Знаменитые сплетницы также подчеркнули, что ни разу не слышали, как Татьяна Брухунова признается в любви мужу или вообще говорит о семейном счастье. И усомнились, что у пары есть хоть какая-то личная жизнь — с учетом возраста Петросяна. С другой стороны, дамы отметили, что у супругов двое детей, и по слухам, к посторонней помощи они не прибегали. Но и это не оправдывает хвастовства по поводу роскошной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Брухунова раскритиковала жену Ивана Янковского — актрису Диану Пожарскую.