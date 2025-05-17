Фото: ВКонтакте /Марина Куклачева/mkuklacheva

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Яркая брюнетка Марина — актриса, почетный деятель искусств города Москвы.

Невестка дрессировщика Юрия Куклачева Марина участвует в конкурсе «Миссис Москва». Финал мероприятия проходит в бизнес-парке Greenwood. Об этом рассказал StarHit.ru.

Марина является бывшей женой сына Куклачева Дмитрия, они развелись в 2023 году в День кошек, который отмечается 8 августа. Однако девушка работает режиссером и ведущей актрисой в «Театре кошек Куклачева». Кроме этого, у нее есть звание почетного деятеля искусств города Москвы.

Конкурс «Миссис Москва» проходит ежегодно. Концепция заключается в том, что его участницы уже побывали замужем, родили одного или более детей и реализовались профессионально.

В этом году на сцену в качестве ведущих вечера вышли актер Александр Суворов и победительница конкурса «Миссис Россия — 2022» Нина Банная. В жюри пригласили российских звезд: певицу Анжелику Агурбаш, телеведущего Дмитрия Губерниева исполнительницу Азизу.

В 2024 году титул забрала бывшая балерина Екатерина Гусева. На момент участия ей было 40 лет, она воспитывала четверых детей, а во время финала вновь встала на пуанты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против SHAMAN и Юрия Куклачева.