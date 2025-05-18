«Проблема»: Стас Пьеха отказывается ездить на новом автомобиле
Стас Пьеха выпустил шуточный видеоролик под песню Егора Крида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Причина — музыка, которая играет в салоне спорткара.
Певец Стас Пьеха отказывается ездить на новом автомобиле, и всему виной музыка, которая играет в салоне. Приобретением артист похвастался в своих соцсетях, выложив шуточный ролик.
На видео Пьеха подходит к дорогому спорткару, открывает дверцу, а оттуда начинают доноситься звуки песни Егора Крида — Lambo Urus (автомобиль на ролике музыканта — марки Lamborghini. — Прим. ред.). Музыка, видимо, приходится певцу не по душе, и он закрывает дверь. Во второй раз все повторяется, но на этот раз играем композиция «Ламбо» от Konfuz, в третий раз песня тоже «не зашла».
«Проблема», — подписал пост Пьеха.
В конце ролика он решает оставить авто на стоянке и уезжает с водителем под песню Михаила Боярского «Зеленоглазое такси».
Подписчики артиста ролик оценили и поддержали его в комментариях. Исполнители треков, использованных на видео, пока никак не отреагировали на юмор Пьехи.
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