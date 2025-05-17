«От меня сексом прет»: Волочкова высказалась о своем подходе к отношениям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По словам балерины, она не будет встречаться с человеком, который ей внешне не симпатичен.

Балерина Анастасия Волочкова считает, что богатые мужчины обделены человеческим теплом и вниманием. А девушки, которые встречаются с ними ради денег, поступают хуже, чем если бы они изменили избраннику. Своим мнением по поводу отношений артистка поделилась в интервью NEWS.RU.

«Вы знаете, сколько таких женщин, которые обнимают страшных внешне мужчин, таких, с которыми даже не представляешь, как можно с этим человеком лечь в постель. Но у него очень много денег. И вот эта женщина может обнимать его, целовать и думать в этот момент: «Быть бы сейчас мне с другим, с молодым, красивым, сексуальным и просто мега-мачо», — рассказала знаменитая балерина.

Она отметила, что такие отношения приравниваются к моральной измене и могут считаться хуже физической. Однако Волочкова понимающе относится к тому, что многие девушки вступают в них из меркантильных побуждений. Она также добавила, что богатые мужчины нуждаются в человеческом внимании, так как они находятся в «духовной бездне».

Волочкова напомнила, что у нее целая куча поклонников. Но тем, кто не подходит под критерии Анастасии, она говорит прямо, что кавалеру нужно понимать, с кем он собирается связываться.

«У них-то у всех влечение ко мне. От меня, как говорится, сексом прет. И они все, вот так поголовно это чувствуют. Я говорю: «Друг мой сердечный, для начала пойми, что, когда встречался со мной, ты понимал, что ты не с Машей Суралмашей и не с кошелкой какой-то с улицы, а что ты с Анастасией Волочковой. Я понимаю, почему тебе интересны отношения со мной. Потому что я яркая, интересная, сексуальная, красивая, творческая — просто свет солнца. Но если ты мне расскажешь, по какой причине мне должны быть интересные отношения с тобой, может быть, я на них соглашусь. Но ты не сможешь этого сделать, потому что они заведомо мне неинтересны», — высказалась Волочкова.

Артистка заявила, что заводить роман с человеком, который ей внешне не нравится, — не для нее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сваха дала совет незамужней Волочковой.