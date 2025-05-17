Песков анонсировал подготовку телефонного разговора Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Ранее президент США уже заявлял о том, что намерен провести беседу с главой РФ.

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным готовится и должен состояться. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Интерфаксом».

«Разговор готовится», — сказал он.

Трамп уже сделал заявление о том, что намерен провести беседу с Путины. Она, по его словам, пройдет 19 мая. На повестке будут обсуждаться урегулирование конфликта на Украине и торговые вопросы. Это станет третьим разговором между политиками с момента вступления лидера США в должность на второй срок.

Дональд Трамп также отметил, что после свяжется с президентом Незалежной Владимиром Зеленским и представителями НАТО. С ними он будет обсуждать прекращение огня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава США сравнил лидера киевского режима с гениальным торговцем. Он уточнил, что дело касается гуманитарной и военной «поддержки», которую оказывают Украине Штаты. Однако Трамп сомневается в том, куда уходят выделенные средства.