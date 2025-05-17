В России хотят поэтапно запретить использование пластика на Байкале

Фото: www.globallookpress.com/Anton Kavashkin

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Об этом распорядился Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о запрете использования пластиковых посуды и упаковки на озере Байкал. Такое распоряжение было опубликовано на сайте Кремля в перечне, который был озвучен лидером РФ на совещании правительства страны в апреле.

В документе говорится о том, что устранение одноразовой посуды и других материалов, которые не компостируются и не разлагаются, должно быть разработано поэтапно Кроме этого, на такие изделия обязаны наносить специальную маркировку, предупреждающую о причинении вреда природе озера Байкал.

Водоем входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Поэтому такое поручение осуществляется в рамках мер по его охране.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что к празднованию юбилея Победы прошла акция «Особенности национальной уборки». Волонтеры, участники специальной военной операции и члены их семей очистили берег озера Байкал. Всего на нескольких километрах побережья было собрано десять тонн мусора: от окурков до автомобильных покрышек.