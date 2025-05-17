Экс-министра Подмосковья Михаила Хубутию отправили под домашний арест

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, угрозе убийством и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутию отправили под домашний арест на один месяц и 11 суток. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хубутия Михаила Михайловича», — сказано в сообщении.

Хубутия обвиняется в нападении на свою бывшую девушку Юлию Ван. По версии следствия, он напал на нее с топором в доме в Одинцовском городском округе. Диагноз пострадавшей — закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей.

В отношении экс-министра торговли возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, угрозе убийством и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хубутия признался в нападении на бывшую возлюбленную. Незадолго до этого адвокат обвиняемого заявлял, что тот не имеет никакого отношения к случившемуся. Экс-министр все же явился в полицию с повинной и в ходе допроса признал вину в причинении здоровья потерпевшей.