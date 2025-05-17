В Москве прошло прощание с актрисой Еленой Земляникиной

Фото: ВКонтакте/Елена Земляникина/id197468819

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Звезда советского кино погибла в ДТП.

В Москве состоялась церемония прощания с актрисой Еленой Земляникиной. Ее похоронили на кладбище Куприяниха.

Ранее в церкви Чуда Архангела Михаила в Борисово состоялось отпевание артистки. Проводить Елену в последний путь пришли ее младший брат актер Александр Стриженов, его жена телеведущая Екатерина Стриженова, вдовец погибшей Александр Крылатов, коллеги, близкие и ученики. Прощание также посетили легенды советского кино Екатерина Васильева и Владимир Стержаков.

Мало кто мог сдержать слезы и трогательные слова. Елена была очень набожным человеком, пела в церковном хоре и вела воскресную школу. Она также преподавала актерское мастерство и управляла детским театром.

Жизнь Земляникиной трагически оборвалась на пешеходном переходе. Ее на высокой скорости сбил мотоциклист. Земляникиной было 66 лет. У нее осталось три дочери и двенадцать внуков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Стриженова была очень близка с золовкой. Телеведущая поделилась, что это огромное горе и большая утрата для всей их семьи.