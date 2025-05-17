Контакты продолжаются: Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

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Они обсудили итоги переговоров в Стамбуле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепа США Марко Рубио. Контакт состоялся по инициативе американской стороны, сообщили в МИД РФ.

По словам министра иностранных дел РФ, согласие Украины возобновить переговоры в Стамбуле — во многом заслуга Вашингтона. Что касается итогов этой встречи, Рубио поприветствовал договоренности об обмене пленными и о подготовке сторонами своего видения перемирия.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон готов продолжать активное содействие урегулированию российско-украинского конфликта. Лавров также обозначил готовность Москвы к сотрудничеству с американской стороной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в прошлый раз прошел телефонный разговор Лаврова с Рубио. Стороны произвели «продуктивный обмен мнениями» касательно украинского кризиса. В ходе разговора министр и госсекретарь акцентировали внимание на консолидации предпосылок для начала мирного диалога по Украине.

Глава Госдепа США и министр иностранных дел РФ затронули и другие международные вопросы, а также условились держать контакты «на всех возможных уровнях».