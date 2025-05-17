В Краснодаре собака укусила за лицо семилетнего мальчика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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По факту нападения проводится проверка.

Собака бойцовской породы укусила семилетнего мальчика в лицо в магазине в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба местного УМВД.

Инцидент произошел на улице Бочарникова, 12/2. На видео зафиксировано, как в магазине находились парень и девушка с большим псом без намордника. Мальчик шел к кассе и животное никак не провоцировал. Однако собака проходила мимо ребенка, а затем прыгнула и укусила его за лицо.

Оба владельца пса никак не отреагировали на случившееся. Пара сделала вид, что ничего не произошло, и вышла из магазина.

Родители мальчика отвезли его в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей. По сообщению ведомства, ребенок серьезно не пострадал и уже получил первую вакцину от бешенства для профилактики заболевания.

По факту нападения полиция города проводит проверку и пытается установить личность хозяина собаки.

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