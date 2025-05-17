«Я без тебя не смогу»: муж погибшей Елены Земляникиной рассказал о горе утраты

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Актриса погибла под колесами мотоцикла, сбившего ее на переходе.

Муж погибшей актрисы Елены Земляникиной Александр Крылатов надеялся встретить с супругой старость. Об этом вдовец рассказал на прощании с ней. Его слова передает StrarHit.ru.

Крылатов поделился, что день смерти Елены был вполне обычным, все произошедшее стало для него неожиданным ударом. Они созвонились накануне трагедии. Она сказала ему, что спешит к студентам на пары. Александр ждал Елену дома, но она так и не пришла.

«День-то этот был… Нечаянная радость. Мы простились, утром перекрестили, как всегда, друг друга. Спрашиваю: „Когда придешь?“ Она говорит: „Опаздываю к своим студентам, которые пришли сегодня“. Потом я ушел в магазин, на обратном пути застрял в лифте, там сидел, меня вытащили. Через какое-то время она звонит, я беру трубку, а там мужской голос. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но, к сожалению…», — вспомнил вдовец.

Он рассказал и о своей договоренности с супругой. Александр должен был умереть раньше Елены.

«Между нами всегда была такая договоренность, что я должен умереть первым. Я говорю: «Ты без меня сможешь, я без тебя нет», — рассказал Крылатов.

Мужчина также поделился, что актриса мерещится ему постоянно в их общей квартире, которую они купили незадолго до трагедии. Рядом парк, в котором Александр мечтал в глубокой старости гулять с женой.

Крылатов также поблагодарил всех пришедших на прощание с его любимой супругой.

Актриса погибла под колесами мотоцикла, который сбил ее на переходе. Ей было 66 лет.

Елена — старшая сестра актера и режиссера Александра Стриженова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как телеведущая Екатерина Стриженова отреагировала на гибель золовки — Елены Земляникиной.