Зеленский обошел Трампа: президент США признал его «лучшим торгашом в мире»

Трамп: Зеленский приезжает в США и каждый раз уезжает с 100 миллиардами долларов

Фото: Reuters/Leon Neal

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Речь идет о военной и гуманитарной «поддержке».

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News неожиданно сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с гениальным торговцем. По словам президента США, украинский лидер якобы обходит всех — как минимум в умении выбивать деньги из Вашингтона.

«Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня. Зеленский приезжает в Вашингтон и каждый раз уезжает с 100 миллиардами долларов, потом еще 100 миллиардов и еще», — заявил Трамп.

Речь идет о многомиллиардной военной и гуманитарной поддержке, которую Штаты передают Украине с начала конфликта. Но Трамп не ограничился сарказмом — он всерьез усомнился в прозрачности распределения этих сумм.

«Куда идут эти деньги? Мы просто отправляем чеки, наличные. Где они?» — задался он вопросом, намекая на возможную непрозрачность в расходах.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп отверг заявление о неполной вовлеченности Российской Федерации в переговоры по Украине. Трамп также уверен, что у Зеленского нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта.