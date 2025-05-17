Песков рассказал о сроках следующего раунда переговоров с Украиной

Песков заявил об отсутствии сроков следующего раунда переговоров с Украиной

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Первая с 2022 года встреча делегаций России и Украины в Стамбуле состоялась 16 мая.

Сроки следующего раунда переговоров России и Украины пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Он уточнил, что сначала необходимо выполнить уже достигнутые договоренности.

«Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это прежде всего выполнить обмен 1000 на 1000. И обменяться теми самыми перечнями условий», — сказал Песков.

Пока что на данный момент речи о смене российской переговорной группы не идет, «работа только началась, и она будет продолжаться», сказал пресс-секретарь российского лидера.

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле состоялась в президентском офисе Долмабахче. Началась она в 12:30 часов по московскому времени и была окончена примерно в 15:30.

Во встрече принимал участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог, а также посол Вашингтона в Турции Томас Баррак.

Киев представлял глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

В составе делегации РФ — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что миссия со стороны России удовлетворена результатом, который удалось достигнуть по итогам встречи. Оба государства представят свое видение прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО).

На переговорах Россия и Украина договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зарубежные СМИ пишут о переговорах России и Украины.