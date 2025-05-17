Сергей Собянин назвал важнейшие направления работ городских служб

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Мэр рассказал, как они заботятся о Москве и ее жителях

Специалисты городских служб в Москве круглосуточно следят за тем, чтобы в домах всегда были свет, вода и другие коммунальные ресурсы, а улицы оставались чистыми и ухоженными, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Часто их работа незаметна человеческому глазу. Например, мобильная лаборатория ГУП «Моссвет» в темное время суток проверяет уровень освещенности улиц. Аспециалисты АО «Мосгаз» с помощью рентгеновских и ультразвуковых методов контролируют качество сварных соединений в новых или модернизированных газопроводах.

Вместе с тем столичные энергетики уделяют особое внимание чистоте электрических трансформаторов, подчеркнул градоначальник. В ПАО «Россети Московский регион» недавно начали использовать новый метод сухой очистки, который позволяет избежать отключений.

Спецтехника «Посейдон» ж, принадлежащая АО «Москоллектор», очищает вентиляционные шахты в коммуникационных коллекторах, где проходят силовые кабели, трубопроводы отопления, водоснабжения и линии связи.

В то же время для выявления дефектов дорожного покрытия используется передвижная лаборатория ГБУ «Автомобильные дороги». Она работает в ночное время, не создавая неудобств для водителей.

В свою очередь, в АО «Мосводоканал» следят за качеством воды на каждой станции водоподготовки. Более 500 автоматических анализаторов непрерывно мониторят состояние воды на пути к жителям города.