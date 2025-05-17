СК РФ проводит проверку: появились кадры попыток спасения малыша в Хургаде

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mohammed Talatene; 5-tv.ru

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Ребенок проломил череп, случилось кровоизлияние в мозг и смещение мозжечка.

СК РФ проверит информацию о гибели четырехлетнего ребенка в египетском отеле Xanadu Makadi Bay. Со слов родителей, прчина трагедии — халатность администрации отеля. Кадры с последнимиминутами жизнь ребенка появились в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах — попытки спасти малыша. Несмотря на все старания врачей, спасти малыша после падения не удалось — он умер спустя три часа после того, как его доставили в больницу.

Макар Бакалин и его семья приехали в отель после задержки рейса. Пока мать оформляла на ресепшене документы, отец вышел с детьми — четырех и пяти лет — на улицу, чтобы согреться — в здании было прохладно из-за кондиционеров. Макар забрался на край декоративного бассейна, который визуально создавал иллюзию продолжения зеленой зоны.

На самом деле за ним находился обрыв в техническое пространство глубиной около шести метров. Когда отец позвал детей, младший, растерявшись, ошибся и шагнул в пустоту. Сначала он повис на краю, а затем сорвался вниз.

«Часть отеля сейчас достраивается. Туда приезжает огромное количество семей с маленькими детьми. Хочу, чтобы другие отели обратили внимание на эту ситуацию и провели массовую проверку. Получается, что устранение ошибок отеля было ценой нашего четырехлетнего сына. Не было никакой таблички, никакого ограждения. Там даже сотрудников безопасности не было рядом», — рассказала мать ребенка 5-tv.ru

Макар проломил череп — случилось кровоизлияние в мозг и смещение мозжечка.

Родители требуют возбудить уголовное дело и привлечь администрацию отеля к ответственности за нарушение норм безопасности. Сейчас семья находится в России, они подали заявление в Следственный комитет РФ. В Египте полиция продолжает расследовать инцидент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Рязанской области в страшных муках умер пятимесячный малыш.