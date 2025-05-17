Пьяный мужчина пытался сжечь пенсионерку и ее внучку в Новосибирской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мотивом стала личная неприязнь.

В городе Купина Новосибирской области нетрезвый местный житель пытался сжечь 65-летнюю женщину и ее пятилетнюю внучку на почве личной неприязни в Новосибирской области. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 29-летний подозреваемый принял на грудь и пришел в дом к пожилой женщине — там находилась сама пенсионерка и ее внучка-дошкольница. Мужчина облил обеих горючей жидкостью и поджег. Бабушке и девочке удалось самостоятельно выбраться на улицу, однако жилая площадь сильно пострадала — прокуратура публикует кадры последствий поджога.

Мужчине уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в региональном управлении СК. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Ранее, писал 5-tv.ru, в Мурманской области мужчина спрятал телефон в туалете одного из сетевых магазинов и заснял незнакомку. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни.