В Чикаго на аукцион выставили дом детства нового Папы Римского

Фото: Erin Hooley/AP/TASS

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Коттедж хотят продать за 250 тысяч долларов.

Дом, в котором нынешний папа римский Лев XIV проживал в детские года, выставили на аукцион за 250 тысяч долларов. Находится здание в пригороде Чикаго. Об этом стало известно из сообщения издания Daily Mail, которое сослалось на источник.

До этого жилое помещение уже фигурировало на торгах, но в итоге предложение о его покупке сняли для того, чтобы получить большую сумму после избрания Льва XIV новым папой римским.

В материале указали, что сейчас дом находится в хорошем состоянии. Внутри коттедж отремонтирован. В нем есть три спальни и столько же ванных комнат. Также прилагается рекламный лозунг — «частица папской истории».

По мнению владельца особняка, помещение используют в будущем в качестве туристической достопримечательности. Уточнялось, что его продажа запланирована в формате онлайн-аукциона на июнь.

В Ватикане 8 мая прошел конклав, в ходе которого кардиналы выбрали нового понтифика. Новым представителем Церкви стал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он также первый папа римский из США.

Родился новый папа 14 сентября 1955 года в Чикаго. В июне 1982 года принял священный сан. Кардиналом священнослужитель стал в сентябре 2023-го.

Ранее, писал 5-tv.ru, брат папы Римского Джон Прево раскрыл, что понтифик делал накануне избрания.