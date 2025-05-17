«Даже ребенок знает»: Трамп обвинил бывшего директора ФБР Коми в угрозе убийством

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поводом стала фотография с ракушками.

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-директора ФБР Джеймса Коми в том, что он угрожал американскому лидеру убийством. Об этом глава государства высказался в интервью телеканалу Fox News.

Инцидент произошел после публикации изображения ракушек, показывающих число «8647». Цифра 86 среди членов американских преступных банд часто рассматривается в значении «убить», а также, по одной из версий, это стандартный размер могилы в стране — восемь футов в длину и шесть в глубину. В то время как Трамп — 47-й лидер Соединенных Штатов.

«Он точно знал, что это значит. Даже ребенок знает. Он не был достаточно компетентен, но не настолько, чтобы не знать, что это значит», — заявил глава Соединенных Штатов.

К тому же Трамп пояснил, что для Коми после такого действия наступили «сильные» последствия.

До этого, 15 мая, предприниматель Дональд Трамп — младший отметил угрозу убийством его отцу — президенту США со стороны бывшего директора ФБР и также озвучил в его отношении обвинения.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-главу ФБР Джеймса Коми проверяют на причастность к угрозам в адрес Трампа.