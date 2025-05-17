«Стабильность невозможна»: названы способы борьбы со стрессом

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Методики необходимо выполнять регулярно для поддержания хорошего самочувствия.

В борьбе со стрессом эффективными будут дыхательная гимнастика и медитация. Об этом в беседе с «Известиям» рассказала психолог и врач высшей категории Анжелика Еременко.

По словам эксперта, для человеческого организма стресс на различные события в жизни является вполне естественной реакцией. Однако понимать и принимать такое состояние никто не спешит.

«Каждый человек хочет жить стабильно, но это иллюзия. Стабильность невозможна, так как наша задача как биологического вида и части природы, развиваться и познавать себя и мир», — привела сравнение специалист.

Еременко отметила, что в природе невозможно обрести стабильность, поскольку постоянно происходит движение, заставляющее приспосабливаться к новым вызовам окружающей среды.

Одна их действенных методик по профилактике стресса — дыхательная гимнастика. Для успокоения нужно вдохнуть, задержать дыхание, посчитать до четырех и выдохнуть. Важно, чтобы выдох был длиннее вдоха. Такое упражнение специалист рекомендовала повторять от 10 раз.

«Дыхание — основа жизни. Оно необходимо для обменных процессов всего организма, в первую очередь мозга. Когда делаете гимнастику, мысли сосредотачиваются на работе организма, становится легче. Кроме того, отлично включаются обменные процессы, улучшается самочувствие не только на ментальном, но и на физическом уровне», — пояснила она.

Приятная музыка, например, классическая, джаз и современные мелодии, также поможет для успокоения. Ее необходимо включить, завязать глаза и двигаться под звуки. Движения могут быть различными, главное — не повторяться. При желании можно прилечь на пол. Такой подход позволит избавиться от телесных зажимов, переключить внимание на работу всех органов.

Также психолог посоветовала практику из хатха-йоги. Асану «Шавасана», которая с санскрита переводится как «поза трупа», с легкостью можно выполнить дома на ровной поверхности. Для начала нужно лечь на пол, затем положить руки вдоль тела вверх ладонями, а ноги на ширине плеч.

«Далее сосредоточить внимание на дыхании, дышите ровно и глубоко. Следующим этапом постепенно начинайте расслаблять мышцы — начиная с макушки и заканчивая расслаблением пальцев ног», — отметила собеседница.

Для ясности мыслей и восстановления тела практику стоит делать от пяти до 10 минут каждый день.

Предложенные методики помогают преодолеть активную фазу стресс, однако, если за две-три недель его симптомы не пропадают, то лучше обратиться к психологу.

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