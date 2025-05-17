Трамп выразил уверенность в проведении встречи с Путиным

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Он также заявил, что может в случае необходимости ввести «разрушительные» санкции против РФ, но предпочел бы не делать этого.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его встречу с российским лидером Владимиром Путиным удастся спланировать и провести. Он также заявил, что может в случае необходимости ввести «разрушительные» санкции против РФ, но предпочел бы не делать этого.

У главы киевского режима Владимира Зеленского, по словам американского президента, сейчас нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отверг заявление о том, что вовлеченность России в переговоры по украинскому урегулированию является неполной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что миссия со стороны России удовлетворена результатом, который удалось достигнуть по итогам встречи. Оба государства представят свое видение прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО).