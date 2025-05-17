Трамп отверг заявление о неполной вовлеченности РФ в переговоры по Украине

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Американский лидер заявил, что у Зеленского сейчас нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта.

Президент США Дональд Трамп отверг заявление о том, что вовлеченность России в переговоры по украинскому урегулированию является неполной. мериканский лидер также подчеркнул, что у главы киевского режима Владимира Зеленского сейчас нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине.

Президент США выразил уверенность, что его встречу с российским лидером Владимиром Путиным удастся спланировать и провести. Трамп добавил, что может в случае необходимости ввести «разрушительные» санкции против РФ, но предпочел бы не делать этого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что миссия со стороны России удовлетворена результатом, который удалось достигнуть по итогам встречи. Оба государства представят свое видение прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО).