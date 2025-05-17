В Ростовской области 19-летняя мать несколько месяцев избивала младенца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком.

В городе Гуково Ростовской области молодая мать содержала своего грудного сына непригодных для жизни условиях и систематически избивала его. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, девушке 19 лет и у нее нет постоянного места работы. У ребенка есть врожденные заболевания. В апреле этого года он был госпитализирован в больницу.

«В период с 10 февраля по 2 апреля безработная мать ненадлежащим образом ухаживала за своим сыном, родившимся в декабре 2024 года. Ребенок жил в антисанитарных условиях и был лишен полноценного питания, медицинской помощи и присмотра. Девушка систематически избивала его», — рассказал собеседник.

Он отметил, что возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком. Мальчик из семьи изъят. За его состоянием наблюдают медики.

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