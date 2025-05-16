Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС

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Сетевая знаменитость уличила бизнесмена в желании заработать на прошлых отношениях.

Поведение предпринимателя Игоря Сивова — экс-супруга певицы Нюши — недостойно мужчины. Об этом заявила блогер Мария Погребняк.

«Это кринж. Осуждаю!» — лаконично заметила звезда.

По мнению Погребняк, гордиться бывшим браком с богатой женщиной должно быть стыдно для мужчины.

«Это статусно для женщины, что у меня был знаменитый, красивый, успешный муж. Но для мужика, что он был мужем успешной певицы — кринж. То есть ты получается из себя ничего не представляешь», — прокомментировала она свою позицию.

Она отметила, что Сивов признавался в измене исполнительнице и в это же время начал публиковать психологические ролики, чтобы в дальнейшем запустить курсы.

«Я тогда написала, что это сто процентов прогрев к курсам, чтобы заработать на Нюше денег, на их истории. В тот момент подумала, что они оба так пиарятся», — рассудила инфлюенсер.

К тому же, по словам Марии, предприниматель выдал тайну собственной неверности для того, чтобы на ней заработать. Такой поступок знаменитость считает крайне низким и недостойным.

«Очень это все выглядело фальшиво. Якобы Нюша сама разрешила рассказать мужу, себя тем самым принизив, что он ей изменяет. Но оказывается он пробил дно! Он решил дальше хайповать», — высказалась экс-супруга футболиста.

Еще до развода Сивов открыл Нюше правду с тем, что изменял. Певица сначала простила избранника, и пара посчитала кризис в отношениях полезным опытом. Однако в прошлом году супруги развелись, но остались друзьями. Пока Сивов воспитывает детей в Дубае, Нюша продолжает стоить музыкальную карьеру в Москве.

Сейчас бывший супруг исполнительницы называет себя магистром по ресурсному состоянию и психоанализа и тренером энергодыхания. Некоторые сетевые знаменитости относятся к деятельности бизнесмена со скепсисом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Нюша прокомментировала слухи о новом романе.