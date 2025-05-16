«Счастье любит тишину»: Анжелика Агурбаш вновь выходит замуж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Свадьба состоится уже этим летом.

Певица Анжелика Агурбаш вновь выходит замуж. Об этом заявила сама артистка в пресс-центре НСН.

По ее словам, свадьба состоится уже этим летом. Анжелика также поделилась, что она на ближайший год ради своего избранника переезжает из Москвы в другой город. Однако отмечать регистрацию брака в столице влюбленные тоже планируют.

«Я публичный человек и с большим уважением отношусь к прессе. Прекрасно понимаю, что лучшее, что может сделать публичный человек — искренне пообщаться с журналистами, чтобы они ничего не придумывали. Сейчас не могу сообщить подробности, потому что счастье любит тишину. Платье уже готово, но, честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», — рассказала певица.

При этом, имя избранника Анжелика афишировать пока не собирается.

За плечами 54-летней артистки два официально зарегистрированных брака и один гражданский. Самый известный из них с предпринимателем Николаем Агурбашем. По словам Анжелики, бывший муж морально и физически истязал ее. У певицы есть дочь и два сына.

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