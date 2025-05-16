Проблеск надежды: что зарубежные СМИ пишут о переговорах России и Украины

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Стамбуле встретились делегации двух стран. Впервые с марта 2022 года.

Встреча делегаций России и Украины завершилась в Стамбуле. Внимание мировой общественности было приковано к этой исторической встрече, первой за три года. Представители Москвы и Киева более двух часов общались за закрытыми дверями, а после выступили с заявлениями — в том числе и о намерении продолжать диалог.

Новостное агентство пишет о том, что обе стороны находятся под давлением президента США Дональда Трампа. И, несмотря на то, что делегации сидели напротив друг друга, контрасты были выражеными: россияне были в костюмах, а половина украинцев — в военной форме.

Издание отмечает, что Украина сталкивается с огромными проблемами из-за продолжения боевых действий. Поэтому мирный договор мог бы помочь стране выбраться из трудностей. А также европейские страны показали некомпетентность, сделав ставку на поддержку Незалежной.

Немецкая газета пишет о том, что проблеск надежды на мирное завершение конфликта появился, когда стороны сели за стол переговоров, однако через пару часов он исчез, когда члены делегаций разошлись.

Издание напоминает: Дональд Трамп ранее высказался о том, что никакого прогресса в переговорах не будет, пока он сам лично не встретится с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому сейчас, пишут журналисты, нет «никаких признаков прогресса в сокращении разрыва между сторонами».

Издание написало, что территориальные требования Кремля «слишком максималистские». Поэтому прорыва после переговоров между Россией и Украиной ждать не стоит.

Журнал заявил о том, что российская сторона специально тормозит встречу Трампа и Путина. При этом, Украина обвинила Россию, что та специально исключила США как посредника в переговорах.

Немецкая корпорация сообщила, что надежды на мир рухнули, потому что переговоры в Стамбуле проходили без лидеров стран - Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Также высказалось и китайское СМИ. По словам издания, украинские издания распространяли ложные новости о том, что Китай поддерживает 30-дневное перемирие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече.