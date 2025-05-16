Принципиальное соглашение: о чем РФ и Украина договорились на встрече в Стамбуле

Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Детали раскрыл глава МИД Турции.

Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова передает Reuters.

«Это важный день для достижения мира. Турция продолжит прилагать усилия для мира между странами», — отметил Фидан.

Встреча делегаций в Стамбуле была окончена примерно в 15:30 по московскому времени.

Трехсторонняя встреча началась в 12:30 часов. Делегации встретились в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.

Во встрече принимал участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог, а также посол Вашингтона в Турции Томас Баррак.

Киев представлял глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

В составе делегации РФ — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что миссия со стороны России удовлетворена результатом, который удалось достигнуть по итогам встречи. Оба государства представят свое видение прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры.