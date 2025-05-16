После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры
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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Стороны договорились детально прописать свои предложения.
Россия и Украина начнут следующий раунд переговоров после обмена планами по прекращению огня. Стороны договорились детально прописать свои предложения. Об этом во время пресс-подхода сообщил глава делегации — помощник президента России Владимир Мединский.
Кроме того, он сообщил, что миссия со стороны России удовлетворена результатом, который удалось достигнуть по итогам встречи. Оба государства представят свое видение прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мединский подвел итоги раунда переговоров с Украиной.